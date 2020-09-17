Добро пожаловать: Германия примет беженцев из лагерей в Греции

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Заявление министра внутренних дел ФРГ вызвало возмущение ультраправых сил страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dominik Bund via www.imago-image; 5-tv.ru

Германия решила дополнительно принять более полутора тысяч беженцев из лагерей в Греции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.

Он считает, что таким образом страна показывает свою роль в решение миграционного кризиса в Европе. Решение вызвало критику со стороны ультраправых сил, которые набирают популярность в Германии. Многие жители также негативно отреагировали на новость.

На Греческих островах сложилась критическая ситуация с мигрантами. Туда прибывает большое количество беженцев из Азии и Африки. На прошлой неделе пожар уничтожил один из крупнейших лагерей, где находились 13 тысяч человек.

Местное население требует остановить строительство нового лагеря для беженцев.

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