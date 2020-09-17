Массовая вакцинация от COVID-19 стартует в декабре в Подмосковье
Прививку будут делать бесплатно всем желающим.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru
В Московской области готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Она начнется уже в декабре. Притом, бесплатно.
Ранее министр здравоохранения развеял миф о принудительных прививках от COVID-19. По словам Михаила Мурашко, процедура полностью добровольная. Даже для тех, кто находится в группе риска: врачей и учителей.
Напомню, первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции, разработанный в России, зарегистрировали в августе. В рамках дальнейшего клинического исследования вакцины прививки стали делать добровольцам в Москве.
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