Массовая вакцинация от COVID-19 стартует в декабре в Подмосковье

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Прививку будут делать бесплатно всем желающим.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru

В Московской области готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Она начнется уже в декабре. Притом, бесплатно.

Ранее министр здравоохранения развеял миф о принудительных прививках от COVID-19. По словам Михаила Мурашко, процедура полностью добровольная. Даже для тех, кто находится в группе риска: врачей и учителей.

Напомню, первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции, разработанный в России, зарегистрировали в августе. В рамках дальнейшего клинического исследования вакцины прививки стали делать добровольцам в Москве.

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