Дерзкое ограбление: полтора центнера редкого гафния похитили с атомного завода во Франции

Во Франции украли партию редкого гафния стоимостью в миллионы евро

Дерзкая кража произошла на заводе Framatome в коммуне Жарри на юго-востоке Франции: неизвестные вынесли несколько сотен килограммов гафния — тугоплавкого металла, который используется в аэрокосмической и атомной промышленности. Ущерб оценивается в несколько миллионов евро.

Как сообщает радио Ici, все случилось на предприятии, работающем круглосуточно. Сотрудник ночной смены случайно наткнулся на группу злоумышленников и успел спрятаться на посту охраны, однако к приезду полиции воры уже скрылись с добычей. По данным следствия, они прекрасно знали внутреннее устройство завода и добрались до нужной зоны за считаные минуты.

После инцидента профсоюзы встретились с руководством предприятия и потребовали усилить меры безопасности, а до нормализации ситуации с охраной — отказаться от ночных смен. По информации радиостанции, подобные кражи случались и раньше — не только в Жарри, но и в коммуне Сержи под Парижем.

А в августе начальник одного из отделов Framatome в Жарри оказался под стражей: у него дома нашли 500 тысяч евро наличными и 150 килограммов гафния. Следователи выясняют, кому предназначалась эта партия металла и в чьих интересах действовал задержанный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протесты во Франции начались в конце сентября: сначала акции прошли в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились по всей стране. Поводом стало выступление учителей и учеников одного из лицеев в пригороде Парижа Кретее, заявивших о нехватке сотрудников.

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