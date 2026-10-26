После поражения Вучича сторонники победивших студентов начали громить его лагерь

Сторонники победившего на выборах «Студенческого списка» проникли на территорию так называемого «Чациленда» в центре Белграда и начали громить палатки. Об этом сообщает Index.

По данным издания, после поражения Александра Вучича правоохранители покинули территорию лагеря.

«Чациленд» появился в центре Белграда в марте 2025 года как палаточный лагерь сторонников Вучича. Ранее полиция защищала его участников от демонстрантов, при этом оппозиция обвиняла правоохранителей в более жестком отношении к участникам антиправительственных протестов.

Сам Вучич после выборов заявил, что победивший «Студенческий список» может ввести санкции против России уже к весне. По его словам, представители оппозиции избегали дебатов, чтобы не раскрывать свою реальную политическую программу.

Бывший президент также назвал победу оппозиции «подтверждением революции», которая, по его утверждению, проходила при прямой поддержке ряда европейских стран и «глубинного государства США» — той его части, которая противостоит Дональду Трампу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах в Сербии. По его словам, победу одержала студенческо-блокадерская коалиция. По предварительным данным, она может получить от 135 до 140 мандатов, тогда как партия Вучича — около 105.

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