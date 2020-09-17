Кравцов: Оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет

В российских школах зафиксированы лишь единичные случаи заболевания детей и педагогов коронавирусом. Так что оснований для перевода учебных заведений на дистанционное обучение нет. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Никаких вспышек, массовых заболеваний нет. На сегодняшний день по понятным причинам закрыта одна десятая школ, поэтому каких-то на сегодняшний день опасений нет», — сообщил глава Минпросвещения.

Также министр заявил, что российская школа идет в ногу со временем и готова поддержать инициативы по развитию киберспорта среди учащихся. Кроме того, подготовлена новая программа по основам безопасности жизнедеятельности, в которую включены, в том числе уроки на темы мошенничества, игромании и деструктивного поведения в социальных сетях.