Пассажирку с COVID-19 обнаружили в аэропорту «Внуково»
Дама вернулась из отпуска, который провела в Турции.
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima
В московском аэропорту «Внуково» выявили пассажирку с коронавирусной инфекцией. 48-летняя женщина прибыла рейсом из турецкой Антальи. Как стало известно 5-tv.ru, сразу после выявления случая заболевания коронавирусной инфекцией, все пассажиры, летевшие этим рейсом, были извещены об обязательной сдаче теста и посажены на карантин. На борту самолета, перевозившем больную ковидом, провели полную дезинфекцию.
С инфицированной путешественницей разбираются сотрудники Роспотребнадзора. Им предстоит выяснить знала ли женщина о своей болезни до того, как решила отправиться в Россию.
По данным на 17 сентября, в Москве подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — отмечают в оперштабе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов.
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