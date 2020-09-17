Пассажирку с COVID-19 обнаружили в аэропорту «Внуково»

В московском аэропорту «Внуково» выявили пассажирку с коронавирусной инфекцией. 48-летняя женщина прибыла рейсом из турецкой Антальи. Как стало известно 5-tv.ru, сразу после выявления случая заболевания коронавирусной инфекцией, все пассажиры, летевшие этим рейсом, были извещены об обязательной сдаче теста и посажены на карантин. На борту самолета, перевозившем больную ковидом, провели полную дезинфекцию.

С инфицированной путешественницей разбираются сотрудники Роспотребнадзора. Им предстоит выяснить знала ли женщина о своей болезни до того, как решила отправиться в Россию.

По данным на 17 сентября, в Москве подтверждено 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — отмечают в оперштабе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов.