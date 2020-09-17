В МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов

Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения РФ с популярными туристическими направлениями в Европе в российском МИД назвали преждевременным. Представители внешнеполитического ведомства отметили, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе по-прежнему актуальна.

На Смоленской площади подчеркнули, что сейчас следует «сохранять осторожность и бдительность» в целях поддержания наметившихся позитивных тенденций.

«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — говорится в сообщении МИД РФ.

Регулярное и чартерное международное авиасообщение с другими странами РФ приостановила 27 марта. Продолжали осуществляться только спецрейсы для возвращения наших соотечественников домой. С 1 августа возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие лазейки используют россияне, чтобы попасть на отдых в Европу.