В МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов

|
Василий Заика
7

На Смоленской площади отметили, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе по-прежнему сохраняется.

В МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов

Фото: Depositphotos / SomeMeans

Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения РФ с популярными туристическими направлениями в Европе в российском МИД назвали преждевременным. Представители внешнеполитического ведомства отметили, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе по-прежнему актуальна.

На Смоленской площади подчеркнули, что сейчас следует «сохранять осторожность и бдительность» в целях поддержания наметившихся позитивных тенденций.

«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — говорится в сообщении МИД РФ.

Регулярное и чартерное международное авиасообщение с другими странами РФ приостановила 27 марта. Продолжали осуществляться только спецрейсы для возвращения наших соотечественников домой. С 1 августа возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие лазейки используют россияне, чтобы попасть на отдых в Европу.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.93
-0.26 88.86
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
В МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов
10:42
«Пиар-ход?» — Манукян попросил поддержки после удаления Бузовой их совместных фото
10:37
В Петербурге бездомный-рецидивист избил и изнасиловал 80-летнюю бабушку
10:28
Лед и пламень: как хоккеист Овечкин нашел главную любовь своей жизни
10:13
Конструктор заявил о готовности боевых вертолетов «Катран» к производству
10:10
Фото: Виторган, Петросян и другие звезды, которые стали родителями после 60 лет

Сейчас читают

«Пить надо меньше!» — Михаил Ефремов отправил свое первое письмо из СИЗО
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
«Мы нуждаемся друг в друге»: исхудавшая Лолита призналась в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок