В МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов
На Смоленской площади отметили, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе по-прежнему сохраняется.
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Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения РФ с популярными туристическими направлениями в Европе в российском МИД назвали преждевременным. Представители внешнеполитического ведомства отметили, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе по-прежнему актуальна.
На Смоленской площади подчеркнули, что сейчас следует «сохранять осторожность и бдительность» в целях поддержания наметившихся позитивных тенденций.
«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — говорится в сообщении МИД РФ.
Регулярное и чартерное международное авиасообщение с другими странами РФ приостановила 27 марта. Продолжали осуществляться только спецрейсы для возвращения наших соотечественников домой. С 1 августа возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие лазейки используют россияне, чтобы попасть на отдых в Европу.
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