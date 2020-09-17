Стоцкая показала сына, который стал копией Киркорова

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Светлана Александрова
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Певица утверждает, что причина ее детей с поп-королем сходства совсем не в родстве.

Фото, видео: Instagram @100tskaya

Сын Анастасии Стоцкой к девяти годам стал копией Филиппа Киркорова, констатирует ФАН. С этим утверждением согласны и многие поклонники певицы. Артистка нечасто публикует в соцсетях фото своих детей, но две недели спустя после начала учебного года решила выложить на своей странице в Instagram совместный снимок с Александром, сделанный еще 1 сентября.

Instagram @100tskaya

Как отмечает агентство, когда-то, по слухам, между Стоцкой и Киркоровым был бурный роман, а теперь певица приходит в ярость, когда кто-то начинает искать сходство ее детей с поп-королем.

Между тем масла в огонь ненароком подлил сам Филипп, опубликовав 1 сентября вместе с поздравлением первоклассников свое детское фото.

Instagram @fkirkorov

«Как же он похож на Киркорова».

«И все-таки он от Киркорова».

«Ну нельзя так сильно быть похожим на Филиппа».

«Солнышко, конечно. Чем-то и на вас он похож, но больше на Филиппа», — приводит Teleprogramma.pro комментарии пользователей, которые позже оказались удалены.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анастасия Стоцкая замужем за ресторатором Сергеем Абгаряном. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Александра и трехлетнюю Веру. Сама певица много раз повторяла в интервью, что именно Абгарян является отцом обоих детей. А сходство она объясняет армянскими корнями, которые есть и у Киркорова.

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Стоцкая показала сына, который стал копией Киркорова

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