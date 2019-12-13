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Поклонники заподозрили дочь Стоцкой в родстве с Киркоровым

, 6:17 | Валентин Черников Фото 30

Двухлетняя наследница певицы очаровала интернет-пользователей.

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Фото, видео: Instagram @100tskaya

Поклонники заметили удивительную схожесть во внешности дочери Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. И такое происходит уже не в первый раз, до этого — объектом обсуждения стал сын певицы, которому в сети упорно приписывали звездного отца.

В Instagram певица выложила две фотографии с двухлетний Верой, сидящей в длинном бежевом платье. На одном из снимков девочка смотрит в камеру большими карими глазами.

«Моя красавица! Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь!» — подписала фотографии Стоцкая.

Instagram @100tskaya

Фолловеры в комментариях не могли сдержать умиления и многочисленных комплиментов.

Восхищаясь внешностью девочки, пользователи обратили внимание на «огромные глаза малышки» так напоминающие, по их мнению, взгляд «короля эстрады» — тот же цвет, тот же разрез.

В ответ некоторые подписчики пояснили «любителям теорий», что отец девочки — второй муж артистки, ресторатор Сергей Абгарян. От него Вера унаследовала такой шикарный разрез глаза. Как и Абгарян, Киркоров имеет армянские корни. Отсюда и внешнее сходство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стоцкая отказалась доказывать, что ее ребенок не от Киркорова.

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