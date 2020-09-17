Билан подал в суд на мужа своей сестры

Знаменитый певец Дима Билан решил судиться с мужем своей сестры Елены.

Как сообщает Telegram-канал «Московского комсомольца», предметом спора стала огромная сумма, которую Геннадий Зимин-Белан задолжал музыканту. По данным издания, зять занял у музыканта 19 миллионов рублей и до сих пор не вернул деньги. Согласно данным портала судов города Москвы, иск подан 26 августа. Первое слушание по данному иску назначено на 1 октября.

Mos-gorsud.ru

В свою очередь, муж сестры Билана, к слову, юрист по образованию, не остался в долгу и также подал в суд на жену и тещу, пишет Telegram-канал. Чем насолили ближайшие родственницы Геннадию Зимину-Белану издание не уточняет.

У Димы Билана две сестры. Старшая — Елена, дизайнер одежды. Она создает коллекции одежды бренда BELAN. Замуж за Геннадия Зимина Елена вышла 14 лет назад. Младшая — Анна, совсем недавно решила пойти по стопам брата. Меломаны знают ее как певицу Otana.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан похвалил первый клип, который сестренка выпустила на свой хит.