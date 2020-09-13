«В добрый путь!» — Дима Билан похвалил сестру за новый музыкальный хит

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Виктория Андреева
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Певица Otana устроила грандиозный праздник по случаю выхода собственного клипа.

Фото, видео: Instagram @annebelan

Певец Дима Билан во всем поддерживает обожаемую младшую сестру Анну Белан. В том числе и в творчестве. Как известно, девушка вслед за именитым родственником решила покорять мир шоу-бизнеса и, как отмечают многие, делает это семимильными шагами.

Так, намедни Анна, знакомая российскому слушателю как Otana, презентовала свой новый клип. На гламурной тусовке присутствовала вся богема. Судя по кадрам с места событий, гости были в восторге от очередной композиции начинающей звезды. Сама Белан, как и ее брат, были счастливы этой маленькой победе.

«Спасибо вам друзья, кто пришел и был на презентации! А ты, Аня, молодец! Столько твоих хороших людей и друзей тебя окружают! Только добра тебе и в добрый путь!!!» — написал Билан в своем Instagram.

Instagram @bilanofficial

«Вы такие классные! Вдохновения Ане и удачи во всех начинаниях!»

«Какие красивые! Смотрю, и душа радуется!»

«Вы — самый большой друг Анны, Дима! Спасибо, что вы есть!» — комментировали трогательное фото с мероприятия фолловеры селебрити.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как младшая сестра Димы Билана едва не утонула на съемках клипа.

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