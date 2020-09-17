«Вот так красотка!» — Экс-солистка «Ленинграда» удивила всех фото с младенцем
Юлия Коган похвасталась в соцсетях, что родила второго ребенка.
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Фото, видео: Instagram @yuliakogan
Бывшая солистка группировки «Ленинград» Юлия Коган удивила всех неожиданным сообщением. На своей странице в Instagram 39-летняя певица опубликовала фото с новорожденным младенцем.
«Карантин провела с пользой!» — подписала снимок Юлия.
Мальчик родился или девочка, она не уточнила, однако многие поклонники поздравляют ее с рождением второй дочери. Старшей — Елизавете — в этом году исполнилось семь лет.
«Милота! Правильный карантин!»
«Как так-то! А по фото видно не было!»
«Здоровья вам и малышочку».
«Вот так красотка!»
«Поздравляю, две дочки — это ювелирная работа. Будьте здоровы!» — пишут в комментариях подписчики.
С Сергеем Шнуровым Юлия Коган прекратила сотрудничество осенью 2013 года, а уже в следующем году начала сольную карьеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-солистка «Ленинграда» поздравила мужчин с 23 февраля, показав грудь.
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