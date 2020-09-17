Московский клуб «Динамо» вылетел из Лиги Европы УЕФА после проигрыша тбилисскому «Локомотиву» в гостевом матче второго квалификационного раунда.

Игра проходила в столице Грузии на «Стадионе им. Михаила Месхи-2». Победу одержали хозяева со счетом 2:1.

Первым забил нападающий Ираклий Сихарулидзе на 54-й минуте встречи. Уже на 76-й минуте в ворота россиян мяч отправил Мамия Геванишвили. Гол престижа уже на 90-й минуте забил с пенальти динамовец Николай Комличенко, не позволив команде проиграть всухую.

Теперь «Локомотиву» предстоит сразиться 24 сентября в Испании с местной «Гранадой».

Проигрыш российского столичного клуба одной из самых низких по рейтингу команд Лиги Европы стал шоком для болельщиков «Динамо».

«Вам не стыдно там? Але! Перед болельщиками»

«А чего так скромно? Пишите как есть — наше дно вылетело от грузинского клуба, который не входит в рейтинг топ-200 команд УЕФА. Вы бюджет дна и этого „Локомотива“ видели?»

«Влететь пятой команде сорок пятого чемпионата Европы… Идите обратно в ФНЛ», — цитирует комментарии из Twitter команды «СЭ».

Не стесняются в оценке игры и эксперты, говоря о том, что «позор» — это слишком слабое определение итогов данного матча.