Европаламент принял резолюцию в отношении России из-за Навального

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Есть одно «но» резолюции Европарламента не обязательны для исполнения органами власти ЕС.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

Россия и Белоруссия стали темами дня в Европарламенте. Минск и Москву депутаты ожидаемо раскритиковали и предложили руководству ЕС наложить на Восточных соседей новые санкции. Антироссийскую резолюцию можно назвать именной, она касается прежде всего ситуации с Алексеем Навальным, которая трактуется не иначе как отравление ядом «Новичок» и не иначе как российским спецслужбами. В качестве мер предлагается усилить санкции против России, по аналогии с американским актом магницкого принять «акт Навального»

«То, что санкции превратились по сути дела в любимое, а в ряде случаев и единственное средство дипломатии, это, конечно, удручает. Это говорит о интеллектуальной скудости тех, кто этим занимается», — подчеркнул постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Сижоп.

Фантазии у европарламентеров тоже хватает, например, предлагается создать Русский университет в изгнании, для юных российских оппозиционеров. Но это все из разряда «когда-нибудь», а вот с пометкой «немедленно» потребовали — остановить или прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Есть одно «но» резолюции Европарламента не обязательны для исполнения органами власти ЕС. Но безусловно, страсти подогревают и создают антироссийский шум, который забивает голоса политиков, призывающих быть взвешенными. «Не рефлексируйте, распространяйте». Где-то мы уже слышали.

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