«Туристический кешбэк» упростят, расширят и продлят

Ростуризм опубликовал законопроект по расширению программы «туристического кешбэка». Он смягчает требования, действовавшие в первый раз.

Так, достаточно будет отправиться путешествовать хотя бы на две ночи, а не на четыре. Убирают минимальный ценник в 25 000 рублей за тур. В три раза увеличивается сумма максимального возврата с 15 до 50 тысяч рублей. Вместо «лесенки» расчетов вводят единую ставку кешбэка в 20%. Существенно расширяется ассортимент мест отдыха — к отелям и турбазам добавляют санатории и детские оздоровительные лагеря.

Самое приятное, что на все это у государства деньги есть. Правительство уже выделило на программу 15 миллиардов рублей. А израсходовали с первой попытки около 300 миллионов, то есть примерно 2%.

Тем не менее, как мы видим опыт был признан успешным. И его готовы повторить, осталось дождаться, когда откроется новое «окно продаж».