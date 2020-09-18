«Туристический кешбэк» упростят, расширят и продлят
Проект был признан успешным. К тому же из выделенных правительством средств на возврат за путевки ушло лищь 2%.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru
Ростуризм опубликовал законопроект по расширению программы «туристического кешбэка». Он смягчает требования, действовавшие в первый раз.
Так, достаточно будет отправиться путешествовать хотя бы на две ночи, а не на четыре. Убирают минимальный ценник в 25 000 рублей за тур. В три раза увеличивается сумма максимального возврата с 15 до 50 тысяч рублей. Вместо «лесенки» расчетов вводят единую ставку кешбэка в 20%. Существенно расширяется ассортимент мест отдыха — к отелям и турбазам добавляют санатории и детские оздоровительные лагеря.
Самое приятное, что на все это у государства деньги есть. Правительство уже выделило на программу 15 миллиардов рублей. А израсходовали с первой попытки около 300 миллионов, то есть примерно 2%.
Тем не менее, как мы видим опыт был признан успешным. И его готовы повторить, осталось дождаться, когда откроется новое «окно продаж».
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