Ходовые исытания завершены: Громадный ледокол Арктика прошел под ЗСД
Эксперты отмечают, что корабль полностью готов к путешествию
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» готов к путешествию в Мурманск. Гигант успешно прошёл ходовые испытания в Финском заливе — проверяли работу механизмов и оборудования.
Справился ледокол и с таким сложным заданием, как проход под Западным скоростным диаметром… Подмостовой габарит и высота ледокола — почти равны, поэтому с берега за «Арктикой» наблюдали, затаив дыхание и восхищаясь ювелирной точностью операции… Петербургская погода, правда, внесла свои коррективы, но ледоколу шторма нипочем.
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