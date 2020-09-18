Ходовые исытания завершены: Громадный ледокол Арктика прошел под ЗСД

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Эксперты отмечают, что корабль полностью готов к путешествию

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» готов к путешествию в Мурманск. Гигант успешно прошёл ходовые испытания в Финском заливе — проверяли работу механизмов и оборудования.

Справился ледокол и с таким сложным заданием, как проход под Западным скоростным диаметром… Подмостовой габарит и высота ледокола — почти равны, поэтому с берега за «Арктикой» наблюдали, затаив дыхание и восхищаясь ювелирной точностью операции… Петербургская погода, правда, внесла свои коррективы, но ледоколу шторма нипочем.

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