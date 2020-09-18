Ученые сделали открытие, которое поможет победить метастазы рака

|
Татьяна Меркер
58

Онкологические заболевания могут перейти в разряд излечимых.

Ученые сделали открытие, которое поможет победить метастазы рака

Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer

Британские ученые из университета Салфорда пытались исключить смертельные последствия распространения метастаз при онкологических заболеваниях. Группа специалистов совершила открытие, которое может перевести рак в разряд излечимых заболеваний, передает «Российская газета».

Врачи научились удалять опухоли, но метастазы, развивающиеся в течение заболевания, наносили организму непоправимы, даже смертельный урон. До сих пор с ними боролись химическим и лучевым облучением, что зачастую не помогало пациентам.

Ученые из Манчестера выяснили, что подавить метастазы можно путем истощения энергии клеток, что исключит возможность их размножения. Для этих целей был использован препарат доксициклин, который ученые усилили в пять раз. Опыты прошли так успешно, что руководящий исследованием Майкл Лисанти заговорил о возможности сделать этот метод лечения онкобольных основным. Однако для этого он должен пройти ряд клинических испытаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие препараты от коронавируса можно купить в аптеке.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:14
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
4:46
Ходовые исытания завершены: Громадный ледокол Арктика прошел под ЗСД
4:16
Ученые сделали открытие, которое поможет победить метастазы рака
3:16
«Туристический кешбэк» упростят, расширят и продлят
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
2:40
Полицейских в Германии подозревают в пропаганде идей нацизма

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок