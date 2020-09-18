Ученые сделали открытие, которое поможет победить метастазы рака

Британские ученые из университета Салфорда пытались исключить смертельные последствия распространения метастаз при онкологических заболеваниях. Группа специалистов совершила открытие, которое может перевести рак в разряд излечимых заболеваний, передает «Российская газета».

Врачи научились удалять опухоли, но метастазы, развивающиеся в течение заболевания, наносили организму непоправимы, даже смертельный урон. До сих пор с ними боролись химическим и лучевым облучением, что зачастую не помогало пациентам.

Ученые из Манчестера выяснили, что подавить метастазы можно путем истощения энергии клеток, что исключит возможность их размножения. Для этих целей был использован препарат доксициклин, который ученые усилили в пять раз. Опыты прошли так успешно, что руководящий исследованием Майкл Лисанти заговорил о возможности сделать этот метод лечения онкобольных основным. Однако для этого он должен пройти ряд клинических испытаний.

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