Два российских препарата от коронавируса поступят в аптеки в ближайшее время

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Светлана Александрова
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Минздрав РФ разрешило применение отечественных лекарств на основе «Фавипиравира» при амбулаторном лечении COVID-19.

Два российских препарата от коронавируса поступят в аптеки в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения РФ разрешило применение в амбулаторных условиях двух отечественных препаратов для лечения коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Ранее эти лекарства применялись только для лечения пациентов в больницах.

Первым в российских аптеках появится препарат под названием «Арепливир», разработанный фармацевтической компанией «Промомед». Ожидается, что он поступит в продажу уже в ближайший понедельник — 21 сентября.

«Эффективность лечения COVID-19 препаратом „Арепливир“ близка к 100%», — цитирует агентство председатель совета директоров компании Петра Белого.

Кроме того, к продаже в аптеках допущен «Коронавир», произведенный компанией «Р-Фарм».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, первый отечественный препарат на основе японского «Фавипиравира» был произведен в России под названием «Авифавир» и был одобрен Минздравом в конце мая. «Фавипиравир» появился в Японии в 2014 году и использовался для лечения гриппа.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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