Певица Виктория Макарская обрадовалась «смерти» российского шоу-бизнеса
Музыкальные каналы девушка сравнила с порнографическими.
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Фото, видео: Instagram @makarskie
Певица Виктория Макарская жена актера Антона Макарского предложила фолловерам своего аккаунта в Instagram, коих почти 350 тысяч, интересную тему для обсуждения. Девушка заявила о близящейся смерти российского шоу-бизнеса и своей радости по этому поводу.
«Не вижу ничего плохого в том, что умирает наш шоу-бизнес. Так надеюсь, что все возродится и, наконец-то, и шоу, и бизнес будут совсем другими. музыкальные каналы перестанут выполнять функцию порнографических», — порассуждала Макарская.
Также девушка выразила надежду в том, что артисты будут привлекать к себе внимание талантом, а не грязными скандалами со своим участием. Поклонники знаменитости разделили ее точку зрения и принялись продолжать развивать мысль в комментариях.
«Очень хорошо сказано про артистов и шоу»
«Очень хотелось бы, чтобы эстрада „очистилась"»
«Надоела пошлятина и безнравственность!» — написали в комментариях.
Все эти рассуждения о высоком случились под снимком Макарской со своим мужем. На кадре видно, что супруги сидят на креслах в самолете. Сама певица подписала, что они летят на концерт в Астрахань, и это их первый перелет с начала марта из-за эпидемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Антона Макарского поделилась секретами сохранения брака.
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