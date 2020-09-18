Певица Виктория Макарская обрадовалась «смерти» российского шоу-бизнеса

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Татьяна Меркер
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Музыкальные каналы девушка сравнила с порнографическими.

Фото, видео: Instagram @makarskie

Певица Виктория Макарская жена актера Антона Макарского предложила фолловерам своего аккаунта в Instagram, коих почти 350 тысяч, интересную тему для обсуждения. Девушка заявила о близящейся смерти российского шоу-бизнеса и своей радости по этому поводу.

«Не вижу ничего плохого в том, что умирает наш шоу-бизнес. Так надеюсь, что все возродится и, наконец-то, и шоу, и бизнес будут совсем другими. музыкальные каналы перестанут выполнять функцию порнографических», — порассуждала Макарская.

Instagram @makarskie

Также девушка выразила надежду в том, что артисты будут привлекать к себе внимание талантом, а не грязными скандалами со своим участием. Поклонники знаменитости разделили ее точку зрения и принялись продолжать развивать мысль в комментариях.

«Очень хорошо сказано про артистов и шоу»

«Очень хотелось бы, чтобы эстрада „очистилась"»

«Надоела пошлятина и безнравственность!» — написали в комментариях.

Все эти рассуждения о высоком случились под снимком Макарской со своим мужем. На кадре видно, что супруги сидят на креслах в самолете. Сама певица подписала, что они летят на концерт в Астрахань, и это их первый перелет с начала марта из-за эпидемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Антона Макарского поделилась секретами сохранения брака.

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