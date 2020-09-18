За помощь в поимке убийцы сестер в Ярославле объявлено крупное вознаграждение

Эфирная новость 18

Подозреваемый в жестокой расправе в день трагедии попал на камеры видеонаблюдения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Предполагаемый убийца двух девочек в Рыбинске попал на видео. Кадры с уличных камер наблюдения, запечатленные в день расправы над детьми, опубликовало МВД по Ярославской области.

На них видно, как мужчина выходит из подъезда. Подозреваемый уже третьи сутки — в бегах. Он объявлен в федеральный розыск. За помощь в его поимке объявлено вознаграждение в пол миллиона рублей.

Об убийстве двух девочек сообщила их мать. Тела она обнаружила дома, когда вернулась после работы. К тому моменту сожитель женщины, который ранее был судим за изнасилование и убийство, уже сбежал.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.19
0.26 88.63
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Препарат от COVID-19 поступит в аптеки в ближайшие дни
8:20
В Петербурге в заваленной под потолок мусором квартире ищут пропавших хозяев
8:19
За помощь в поимке убийцы сестер в Ярославле объявлено крупное вознаграждение
8:11
«Не дождетесь»: Моисеев ответил на слухи о бедности и параличе
8:04
На Украине вновь загорелся военный полигон
7:55
Сейм Латвии решил запретить георгиевскую ленточку за «имперскость»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
Аптечный ревизорро Диденко после трагедии меняет спутников и «продает» скандалы
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок