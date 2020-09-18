За помощь в поимке убийцы сестер в Ярославле объявлено крупное вознаграждение
Подозреваемый в жестокой расправе в день трагедии попал на камеры видеонаблюдения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Предполагаемый убийца двух девочек в Рыбинске попал на видео. Кадры с уличных камер наблюдения, запечатленные в день расправы над детьми, опубликовало МВД по Ярославской области.
На них видно, как мужчина выходит из подъезда. Подозреваемый уже третьи сутки — в бегах. Он объявлен в федеральный розыск. За помощь в его поимке объявлено вознаграждение в пол миллиона рублей.
Об убийстве двух девочек сообщила их мать. Тела она обнаружила дома, когда вернулась после работы. К тому моменту сожитель женщины, который ранее был судим за изнасилование и убийство, уже сбежал.
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