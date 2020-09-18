Побит «вечный рекорд» легендарного Сергея Бубки — видео

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Достижение советского спортсмена не могли «перепрыгнуть» 26 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Marklund; 5-tv.ru

«Вечный рекорд» легендарного советского спортсмена Сергея Бубки побит шведским прыгуном. На этапе «Бриллиантовой лиги» Арманд Дюплантис взял высоту 6 метров 15 сантиметров. Это на сантиметр выше предыдущего рекорда.

Таким образом шведский спортсмен побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности на открытых площадках. Дюплантиса уже давно окрестили спортивным вундеркиндом. Полгода назад 20-летний швед установил рекорд в прыжках с шестом в закрытом помещении, преодолев планку в 6 метров 18 сантиметров.

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