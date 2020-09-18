«Нравлюсь ли я себе без наколок? Не очень»: сын Яковлевой скрыл тату на лице

Татуировки на лице — радикальный шаг даже для любителей такого вида искусства. Но преданный поклонник наколок, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в свое время пошел и на это. Сегодня молодой человек с трудом представляет себя без привычных рисунков и считает их неотъемлемой частью своей внешности. Сможет ли он обойтись хотя бы без татуировок на лице –таким вопросом задались члены медиа-проекта SRSLY.

Инициаторы пригласили гримеров, которые нанесли на его лицо тональный крем. То же самое команда проделала с двумя другими знаменитыми фанатами тату — моделью Vegan DJ и тату-мастером Юрой Шмелем.

«Не помню, почему вдруг начал „бить“ лицо. Наверное, потому что на теле закончилось место. Руки, грудь, ноги — почти все покрыто рисунками. Кстати, на ногах у меня вообще всякий треш: портрет Малышевой, жопа в телевизоре, человеческая многоножка, есть даже член. Но все это было сделано скорее ради смеха. Единственное, спина не тронута — никогда особо не хотел там татуировку. Зачем, если ее никто не видит?» — рассказал Шальных.

По словам молодого человека, знаменитая мама поначалу спокойно относилась к его увлечению. Но юноша заходил все дальше и в результате разукрасил себе почти все лицо. На нем появился даже гроб.

«Изначально на его месте была катана, больше похожая на колбасу. Ее нужно было срочно чем-то закрыть. Стали обсуждать с мастером, чем это замазать. Первая мысль — большим черным гробом! Прикольно, почему бы и нет? Кстати, это единственная татуировка, которая маму бесит. Правда, сейчас я ее постепенно свожу», — поделился Денис.

На его теле и лице можно найти рисунки из японской манги, пасть волка, три шестерки, надпись «Антихрист» и много черных пятен. Сын актрисы не причисляет себя к сатанистам, но любит кино, в частности — фильмы Ларса фон Триера, откуда и черпает вдохновение. На подбородке Шальных набиты щупальца Ктулху — чудовища из книг писателя Говарда Лавкрафта. Запредельное и сверхъестественное — его страсть.

Эксперимент заставил парня задуматься, что в свое время подвигло его на ярое увлечение тату. Денис отмечает, что тяга к радикальным изменениям в себе всегда происходит из комплексов человека.

«Что было у меня? Честно, не помню. Может, у противоположного пола не пользовался популярностью. Ну лицо и лицо, на нем тоже кожа есть, которую можно использовать. Я не думал, что будет такая бурная реакция — во всяком случае, среди пользователей интернета», — порассуждал поклонник наколок.

По его же словам, татуировки усложнили общение с многими людьми — мешал стереотип из 90-х, наследника народной артистки принимали за уголовника. Однако на его работе это не сказывалось. Денис пробовал себя в театре и на телевидении постановщиком и рабочим сцены, а затем барбером, коим остается и сегодня.

«Был и воспитателем в детском лагере. Дети, кстати, нормально реагировали. В первый день знакомства, конечно, спрашивали, „а что?“, „а как?“, „а зачем?“, а на второй уже забывали — все занимались своими делами», — вспомнил Шальных.

Результат эксперимента не удовлетворил молодого человека. Денис посмотрел на себя в зеркало и остался разочарован тем, что он там увидел.

«Нравлюсь ли я себе без наколок? Не очень. Странно как-то. Я к ним так привык. Верните мне хотя бы огромные мешки под глазами, тогда будет нормально!» — заключил парень.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Елены Яковлевой намерен лишить актрису внуков.