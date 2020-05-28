Сын Елены Яковлевой намерен лишить актрису внуков

Сын российской актрисы Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных сделал шокирующее заявление в передаче Леры Кудрявцовой. Наследник знаменитости заявил — он намерен лишить кинозвезду внуков.

«Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя — без детей», — высказался он в анонсе шоу.

В 2017 году Денис Шальных сыграл свадьбу с юной Викторией Мельниковой. Однако спустя несколько месяцев их брак распался. По словам источника, знакомого с ситуацией, супруга заподозрила мужа в измене.

Этой весной стало известно, что сын Елены Яковлевой расстался с другой своей возлюбленной Анастасией Рот. Перед этим парень заявлял общественности, что наконец-то встретил любовь всей своей жизни.

Девушка, по некоторым данным, занималась рисованием и увлекалась компьютерными играми. Денис Шальных иногда упоминал об избраннице в социальных сетях, отмечая, что она самая лучшая. Несмотря на это, их пути разошлись.

Сын Елены Яковлевой в настоящий момент продолжает работать парикмахером в одном из московских барбершопов. Многочисленные татуировки стали визитной карточкой парня, и он приобрел массу постоянных клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын актрисы Елены Яковлевой покрыл свои бедра яркими и странными татуировками.