Журналисты CNN опубликовали отчет международного фармацевтического гиганта AstraZeneca, который контролирует испытания.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Стала известна истинная причина провала оксфордской вакцины от коронавируса. Журналисты CNN получили доступ к отчету международного фармацевтического гиганта AstraZeneca, который контролирует испытания. В нем детально рассказывается, что именно после второй дозы у пациентки из Британии выявили редкое воспалительное заболевание костного мозга. Хотя ранее специалисты заявляли — у вакцины нет побочного эффекта.

Препарат считался одним из самых многообещающих и пытался конкурировать с нашим Спутник V. Однако после неудачи с добровольцем, в Британии тестирование приостановили, а национальные институты здравоохранения США начали собственную проверку

Тема:
Эпидемия коронавируса
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