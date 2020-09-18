Британская вакцина от COVID-19 — опасна
Журналисты CNN опубликовали отчет международного фармацевтического гиганта AstraZeneca, который контролирует испытания.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
Стала известна истинная причина провала оксфордской вакцины от коронавируса. Журналисты CNN получили доступ к отчету международного фармацевтического гиганта AstraZeneca, который контролирует испытания. В нем детально рассказывается, что именно после второй дозы у пациентки из Британии выявили редкое воспалительное заболевание костного мозга. Хотя ранее специалисты заявляли — у вакцины нет побочного эффекта.
Препарат считался одним из самых многообещающих и пытался конкурировать с нашим Спутник V. Однако после неудачи с добровольцем, в Британии тестирование приостановили, а национальные институты здравоохранения США начали собственную проверку
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