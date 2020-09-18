Звездный косметолог работала без диплома

Среди клиентов врача с липовыми документами была и Виктория Боня.

Фото, видео: Instagram @aidacosm

Популярная среди звезд косметолог Аида Гаджиева три года работала в Москве по поддельному диплому. Прокурорская проверка выявила, что специалист никогда не заканчивала Дагестанскую медицинскую академию в Махачкале, как утверждала.

Как сообщили в Хамовнической прокуратуре, пока не известно, у кого Гаджиева приобрела поддельный диплом о высшем образовании. Однако именно этот документ она приложила к резюме, когда устраивалась на работу врачом-косметологом в столице.

«Диплом о присуждении квалификации врача, согласно ответу ректора (Дагестанской медицинской академии — Прим. ред.), не выдавался, Гаджиева А. А. среди выпускников 2012 года не значится», — заявили в прокуратуре.

Косметолог вела популярный блог в сети Instagram. На данный момент число ее подписчиков превысило один миллион человек. Правда, в комментариях среди многочисленных восхвалений работы Гаджиевой иногда проскальзывают сообщения, заставляющие по-другому взглянуть на ситуацию.

«Ребята, расходимся, миллион накручен, комментарии тоже, как к вам записываться, если вы ведете такую политику? Одни фейки и накрученные комментарии, это же просто смешно. Еще и удаляете комментарии», — написал один из пользователей.

Впрочем, на успех у звезд и доход Гаджиевой такие комментарии не влияли. Девушка заявляла, что учится на челюстно-лицевого хирурга в перерывах между работой, демонстрировала свои сертификаты. В августе 2020 года она стала амбассадором бренда Dior Skincare. Среди ее звездных клиентов были фотомодель София Никитчук, модель Дарья Коновалова и звезда «Дома-2» Виктория Боня.

«Аидочку я считаю московским доктором Саймоном. Она знает мои секреты красоты», — пела теледива ей дифирамбы всего несколько месяцев назад.

Instagram @aidacosm

Причиной обращения в прокуратуру стали сомнения руководства компании, на которую трудилась Гаджиева, в ее компетентности. В итоге 24 августа косметолога уволили. В настоящий момент до выяснения дальнейших обстоятельств девушке назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Несмотря на это, на своей странице в Instagram Аида продолжает публиковать прайс, результаты работы с клиентками, а также сообщения о ближайших датах для записи. Судя по ее сторис, девушка отправилась в отпуск.

Ранее 5-tv.ru писал про российских звезд, которые переборщили с пластикой и уколами красоты.

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