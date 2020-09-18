Подозреваемый в смертельном ДТП стритрейсер Кирилл Сортланд арестован

В Карелии арестовали скандально известного стритрейсера Кирилла Сортланда. Он известен тем, что стал участником ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла еще летом. Тогда было возбуждено уголовное дело, но гонщик оставался на свободе, пока шло следствие. При этом продолжал нарушать правила. Свои заезды выкладывал в соцсетях.

Позже Сортланда заподозрили в употреблении наркотиков и за отказ пройти медосвидетельствование арестовали. Правда, вскоре отпустили. И вот сегодня суд принял решение оставить Сортланда под стражей как минимум на месяц. Следствие посчитало, что оставаясь на свободе он может быть опасен для общества.