Новый проект Дмитрия Нагиева вызвал шквал критики даже со стороны его поклонников. YouTube-шоу называется «Везде Нагиев». Как говорится в аннотации, актер и телеведущий решил приглашать для беседы «людей необычных профессий и просто необычных, неординарных людей».

«Папа говорит — мне идут коротенькие пиджаки, утягивающее белье, и собственные шоу на YouTube. А если не согласны, так и напишите — „молодец, Димуля, пусть уже расцветет твоя фиалка!“. Не сдерживайте себя», — анонсировал премьеру на своей странице в Instagram сам Нагиев.

Его первым гостем стал «единственный в мире дрессировщик медведей, который живет с ними в одной берлоге». Однако даже такой экзотический сюжет разочаровал поклонников артиста. Хвалебные отзывы были, но тоже с оговорками.

«В каждый дом по Нагиеву!»

«Смешно, интересно, реклама хорошо обыграна, но все же ее слишком много. Как будто режиссером Бекмамбетова позвали…»

«Слишком стильно для YouTube», — отмечают фанаты.

А большинство комментаторов возмущены и расценивают новую программу Нагиева как полный провал.

«Я увидел только актерскую игру и рекламу»

«Досмотрел только из-за уважения к Дмитрию. Может, я не смекнул в чем фишка?»

«Прикол в том, что Нагиев какую бы роль не пытался, все равно получается прапорщик»

«Это фиаско, братан!»

«Даже странно, что это реально выпустили…» — пишут пользователи.

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