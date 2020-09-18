«Это фиаско, братан!» — Поклонники раскритиковали новое шоу Нагиева
Первая попытка популярного телеведущего завоевать интернет вызвала разочарование и недоумение.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Новый проект Дмитрия Нагиева вызвал шквал критики даже со стороны его поклонников. YouTube-шоу называется «Везде Нагиев». Как говорится в аннотации, актер и телеведущий решил приглашать для беседы «людей необычных профессий и просто необычных, неординарных людей».
«Папа говорит — мне идут коротенькие пиджаки, утягивающее белье, и собственные шоу на YouTube. А если не согласны, так и напишите — „молодец, Димуля, пусть уже расцветет твоя фиалка!“. Не сдерживайте себя», — анонсировал премьеру на своей странице в Instagram сам Нагиев.
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Папа говорит — мне идут коротенькие пиджаки, утягивающее бельё, и собственные шоу на YouTube. А если не согласны, так и напишите — «молодец, Димуля, пусть уже расцветёт твоя фиалка!». Не сдерживайте себя. Ссылку, куда писать — наложу себе в шапку профиля. Шапка тоже продаётся, торг уместен. #вездеНагиев
Его первым гостем стал «единственный в мире дрессировщик медведей, который живет с ними в одной берлоге». Однако даже такой экзотический сюжет разочаровал поклонников артиста. Хвалебные отзывы были, но тоже с оговорками.
«В каждый дом по Нагиеву!»
«Смешно, интересно, реклама хорошо обыграна, но все же ее слишком много. Как будто режиссером Бекмамбетова позвали…»
«Слишком стильно для YouTube», — отмечают фанаты.
А большинство комментаторов возмущены и расценивают новую программу Нагиева как полный провал.
«Я увидел только актерскую игру и рекламу»
«Досмотрел только из-за уважения к Дмитрию. Может, я не смекнул в чем фишка?»
«Прикол в том, что Нагиев какую бы роль не пытался, все равно получается прапорщик»
«Это фиаско, братан!»
«Даже странно, что это реально выпустили…» — пишут пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, интернет-пользователи буквально обрушились с критикой на новое шоу Кристины Асмус и образ, который актриса для него выбрала.
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