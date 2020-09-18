«Грудь пропала»: новый образ Ирины Шейк вызвал удивление

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Анастасия Шадская
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Одна из самых известных россиянок продемонстрировала подписчикам идеальную фигуру

Фото, видео: Instagram @irinashayk

Модель Ирина Шейк поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram. Судя по отметке, необычный образ в джинсах и белом топе со шнуровкой прямо на груди придумал итальянский модельер Риккардо Тиши, главный креативный директор Burberry.

На фото Шейк добавила на лицо фильтр с бабочками и веснушками на лицо, пока сама сидела в обнимку с домашним растением. Именно это и вызвало недоумение у подписчиков. За пышными листьями они буквально «потеряли» знаменитую грудь модели.

«Грудь пропала»;

«Как мальчик»;

«Ирина, что случилось с вашими формами?» — разволновались фанаты в комментариях.

Instagram @irinashayk

Сама Ирина на комментарии предпочитает не отвечать. Тем более, что там регулярно отмечают аккаунт ее бывшего возлюбленного — футболиста Криштиану Роналду. Если одни считали, что все пять лет отношений они продержались исключительно по расчету, то другие не теряют надежды на воссоединение звездной пары, пишет сайт Teleprogramma.pro.

При этом сама Шейк после прошлогоднего расставания с актером Брэдли Купером совершенно свободна. Пара вместе воспитывает трехлетнюю дочь Лею и старается ради нее поддерживать дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал про новое обнаженное фото Ирины Шейк.

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