Откровенные фотосессии звезд не просто предмет для пересудов, но и порой — высокое искусство. Особенно, если главным объектом эпичной картинки является некто вроде роскошной модели с утонченными формами и будоражащей сексапильностью. Например, россиянка Ирина Шейк.

Одна из последних работ супермодели свела с ума ее фанатов. На страничке в Instagram звезда сделала репост удивительного черно-белого кадра, где стоит обнаженная спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развеваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая пикантные подробности тела.

«Ушла на рыбалку, увидимся позже!» — иронично подписала пост звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram i r i n a #sunday Публикация от Mert Alas (@mertalas) 13 Сен 2020 в 1:28 PDT

Пользователи сети отметили, что концепция снимка крайне необычна, но в полной мере раскрывает красоту Ирины, словно делая ее «сверхчеловеком».

«Боже, какая красавица!»

«Не могу перестать ею любоваться… »

«Вы только посмотрите, настоящая Ева!»

«Очень неожиданно и захватывающе! Лучшее фото 2020-го!» — комментировали снимок Шейк фанаты со всего мира.

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