«Лучшее фото — 2020»: обнаженная Ирина Шейк обуздала меч-рыбу

|
Виктория Андреева
92

Российская супермодель произвела фурор, представ в «образе Евы».

«Лучшее фото — 2020»: обнаженная Ирина Шейк обуздала меч-рыбу

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Откровенные фотосессии звезд не просто предмет для пересудов, но и порой — высокое искусство. Особенно, если главным объектом эпичной картинки является некто вроде роскошной модели с утонченными формами и будоражащей сексапильностью. Например, россиянка Ирина Шейк.

Одна из последних работ супермодели свела с ума ее фанатов. На страничке в Instagram звезда сделала репост удивительного черно-белого кадра, где стоит обнаженная спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развеваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая пикантные подробности тела.

«Ушла на рыбалку, увидимся позже!» — иронично подписала пост звезда.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

i r i n a #sunday

Публикация от  Mert Alas (@mertalas)

Пользователи сети отметили, что концепция снимка крайне необычна, но в полной мере раскрывает красоту Ирины, словно делая ее «сверхчеловеком».

«Боже, какая красавица!»

«Не могу перестать ею любоваться… »

«Вы только посмотрите, настоящая Ева!»

«Очень неожиданно и захватывающе! Лучшее фото 2020-го!» — комментировали снимок Шейк фанаты со всего мира.

Ранее 5-tv.ru показал, какой новый осенний тренд задала Ирина Шейк, оголившая ноги.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
«Я люблю тебя!» — ТОП главных ошибок женщин при выборе мужа
20:09
В ночь убийства Анастасия Ещенко звонила брату с жалобой на Соколова
20:00
Самые комфортные выборы: в ЦИК подвели итоги Единого дня голосования
19:46
«Три кота»: «Идиллическое» фото Тимати навело фанатов на мысль о примирении с Решетовой
19:34
Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 миллиарда — Путин
19:28
«Лучшее фото — 2020»: обнаженная Ирина Шейк обуздала меч-рыбу

Сейчас читают

«Волочкова будет в бешенстве»: экс-супруг балерины женится на телеведущей
«Вынуждены обратиться в полицию»: Королева отреагировала на слухи об измене Тарзана
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок