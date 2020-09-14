«Лучшее фото — 2020»: обнаженная Ирина Шейк обуздала меч-рыбу
Российская супермодель произвела фурор, представ в «образе Евы».
Фото: www.globallookpress.com / face to face
Откровенные фотосессии звезд не просто предмет для пересудов, но и порой — высокое искусство. Особенно, если главным объектом эпичной картинки является некто вроде роскошной модели с утонченными формами и будоражащей сексапильностью. Например, россиянка Ирина Шейк.
Одна из последних работ супермодели свела с ума ее фанатов. На страничке в Instagram звезда сделала репост удивительного черно-белого кадра, где стоит обнаженная спиной к объективу. Ее голова повернута в профиль, на лице не видно броского макияжа, а кудрявые волосы кокетливо развеваются на ветру. Перед собой Шейк держит огромную меч-рыбу, прикрывая пикантные подробности тела.
«Ушла на рыбалку, увидимся позже!» — иронично подписала пост звезда.
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Пользователи сети отметили, что концепция снимка крайне необычна, но в полной мере раскрывает красоту Ирины, словно делая ее «сверхчеловеком».
«Боже, какая красавица!»
«Не могу перестать ею любоваться… »
«Вы только посмотрите, настоящая Ева!»
«Очень неожиданно и захватывающе! Лучшее фото 2020-го!» — комментировали снимок Шейк фанаты со всего мира.
Ранее 5-tv.ru показал, какой новый осенний тренд задала Ирина Шейк, оголившая ноги.
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