«Просто пустые слова»: Брат погибшего в ДТП с участием стритрейсера Сортланда о его извинениях

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Молодцова Анна
Эксклюзив 17

Ранее суд арестовал петрозаводского мажора, который, по версии следствия, может быть опасен для общества.

Фото, видео: Instagram @kirill.tl; 5-tv.ru

Старший брат погибшего в ДТП с участием карельского стритрейсера Кирилла Сортланда заявил, что лихач принес извинения семье, однако сделал это «сухо» и без всякой интонации.

«Ему было все равно. Это уже бесполезно. Три месяца прошло, до этого он не пытался связаться ни со мной, ни с моими родственниками, сейчас это просто пустые слова», — заявил Сергей Вишневский 5-tv.ru.

Молодой человек сообщил, что родственники удовлетворены решением суда арестовать Сортланда на месяц, добавив, что они с самого начала были настроены довести дело до конца.

«Это мой младший брат. Тяжело об этом говорить. Ему было 23 года полных», — сказал, не сдержав слезы, мужчина.

В свою очередь, адвокат Владимир Буров, представляющий интересы семьи погибшего, заявил, что изначально следствие выходило с ходатайством о домашнем аресте. Однако потом, по его словам, от руководства поступила команда просить для Сортланда арест.

Кроме того, Буров поблагодарил СМИ за огласку данной ситуации, благодаря чему дело «сдвинулось с мертвой точки». Защитник также рассказал, что в деле случились непонятные задержки, которые были устранены после того как история вызвала общественный резонанс.

«Дело в том, что, на мой взгляд, были некоторые моменты, которые нас не устраивали. В частности, уголовное дело было возбуждено по истечении месяца и десяти дней. Автотехническая экспертиза, которая позволяет сделать выводы о скорости и причинно-следственной связи между наступившим последствием и действиями Сортланда, она была назначена шестого августа, то есть почти два месяца, и это непонятные моменты, которые были устранены в силу того, что подключились СМИ», — сказал адвокат.

Как ранее писал 5-tv.ru, известного стритрейсера Кирилла Сортланда арестовали 18 сентября. Мужчина стал участником ДТП, в котором погиб человек. Его BMW врезался в Daewoo Matiz, водитель которого скончался в реанимации. Авария произошла 14 июня, позже было возбуждено уголовное дело, однако гонщик оставался на свободе и продолжал нарушать ПДД. Затем Сортланда заподозрили в употреблении наркотиков. Решение об аресте лихача было принято на основании того, что он может быть опасен для общества.

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