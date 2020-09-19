Что скрыл мусор в недрах петербургской квартиры-свалки
Спасателям удалось продвинуться лишь на пару метров за сутки поисков пропавшей пожилой пары в захламленном помещении.
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Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru
В Петербурге полицейские в поисках пропавшей пожилой пары вскрыли их квартиру и пришли в ужас. Даже зайти внутрь оказалось невозможно — коридор и комнаты до потолка были завалены мусором. Не исключено, что женщина и ее муж-инвалид могли пропасть в собственной квартире.
За поисками среди завалов следит корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.
Как только пожарные открыли входную дверь, чтобы найти пропавшую пожилую пару, мусор словно лавина хлынул по лестнице. От такого жуткого зрелища даже спасатели, видевшие многое, были мягко говоря в шоке. Сотрудников МЧС вызвали соседи, когда узнали что под толщей мусора может находиться мужчина.
Чтобы пробраться внутрь межкомнатную дверь, которую никак нельзя было сдвинуть из-за вещей, пришлось выламывать, но и дальше не пройти. Квартира превратилась в одну большую помойку.
Коммунальщики вынесли из квартиры вещей на целый самосвал. Здесь около 50 мешков. Это посуда, мебель и личные вещи. В том числе мужские. Чья-то мужская рубашка.
И это только лишь малая часть предметов. Вот так сейчас выглядят комнаты в квартире. Ни соседи, ни правоохранители до сих пор ничего не знают о судьбе пожилой пары.
Имена пропавших уже установлены. Это 65-летняя Татьяна Михайлова и ее супруг Владимир Михайлов. Он инвалид по зрению. Соседи его никогда не видели, но только слышали о нем от его супруги.
«Он был в лежачем состоянии, она ухаживала кормила. Врачей не вызывал. Он там должен быть».
Полиция уже опросила дочь Михайловых, которая пояснила, что родители некоторое время не выходили на связь. А мать, которая работает кондуктором в автобусном парке, не появилась на рабочем месте.
«Она пропала не вышла на работу. А потом пошли опарыш к соседям и вызвали в полицию».
Как выяснилось, о какой-либо гигиене пожилая пара не задумывалась лет как десять. Соседи видели, как женщина носит какие-то пакеты в квартиру, но никаких странностей за этой семьей никто не замечал.
Специалисты, которые убирают мусор из квартиры, пока взяли перерыв в работе. В ближайшее время они вновь приступят к разбору завалов.
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