Что скрыл мусор в недрах петербургской квартиры-свалки

В Петербурге полицейские в поисках пропавшей пожилой пары вскрыли их квартиру и пришли в ужас. Даже зайти внутрь оказалось невозможно — коридор и комнаты до потолка были завалены мусором. Не исключено, что женщина и ее муж-инвалид могли пропасть в собственной квартире.

За поисками среди завалов следит корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Как только пожарные открыли входную дверь, чтобы найти пропавшую пожилую пару, мусор словно лавина хлынул по лестнице. От такого жуткого зрелища даже спасатели, видевшие многое, были мягко говоря в шоке. Сотрудников МЧС вызвали соседи, когда узнали что под толщей мусора может находиться мужчина.

Чтобы пробраться внутрь межкомнатную дверь, которую никак нельзя было сдвинуть из-за вещей, пришлось выламывать, но и дальше не пройти. Квартира превратилась в одну большую помойку.

Коммунальщики вынесли из квартиры вещей на целый самосвал. Здесь около 50 мешков. Это посуда, мебель и личные вещи. В том числе мужские. Чья-то мужская рубашка.

И это только лишь малая часть предметов. Вот так сейчас выглядят комнаты в квартире. Ни соседи, ни правоохранители до сих пор ничего не знают о судьбе пожилой пары.

Имена пропавших уже установлены. Это 65-летняя Татьяна Михайлова и ее супруг Владимир Михайлов. Он инвалид по зрению. Соседи его никогда не видели, но только слышали о нем от его супруги.

«Он был в лежачем состоянии, она ухаживала кормила. Врачей не вызывал. Он там должен быть».

Полиция уже опросила дочь Михайловых, которая пояснила, что родители некоторое время не выходили на связь. А мать, которая работает кондуктором в автобусном парке, не появилась на рабочем месте.

«Она пропала не вышла на работу. А потом пошли опарыш к соседям и вызвали в полицию».

Как выяснилось, о какой-либо гигиене пожилая пара не задумывалась лет как десять. Соседи видели, как женщина носит какие-то пакеты в квартиру, но никаких странностей за этой семьей никто не замечал.

Специалисты, которые убирают мусор из квартиры, пока взяли перерыв в работе. В ближайшее время они вновь приступят к разбору завалов.