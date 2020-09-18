Идем на запах: в заваленной мусором петербургской квартире рабочие боятся найти еще одно тело

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Марина Неруцких
Эксклюзив 169

На второй день разбора отходов в жилище нашли мертвого человека.

Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru

В Петербурге продолжается разбор мусорной свалки, устроенной жильцами в одной из квартир на юге города. История с поисками женщины, переставшей выходить на работу в начале сентября, обрастает новыми шокирующими подробностями.

Сначала общественность пришла в ужас, когда увидела за вскрытыми дверями горы мусора, достигающие потолка. Коммунальщики разбирали завалы с 17 сентября, к настоящему времени от отходов и рухляди освобождена только кухня.

Сегодня в квартире-свалке было обнаружено тело, предположительно хозяина квартиры. Мужчина был инвалидом и не выходил из дома уже много лет. Уход за ним осуществляла супруга.

Рабочие, которые продолжают расчищать квартиру, рассказали 5-tv.ru, что копать еще долго, в трехкомнатной квартире практически везде мусор достигает потолка. Предположительно, еще одно тело находится в комнате, оттуда доносится специфический запах. Сотрудники коммунальной службы признались, что им страшно, но работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как охарактеризовали хозяйку захламленной квартиры соседи.

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