Онколог перечислил симптомы, говорящие о раке легких

По статистике, рак легких занимает первое место среди злокачественных опухолей у мужчин в России. А по смертности от онкологических заболеваний — первое место среди мужчин и женщин как в нашей стране, так и во всем мире. Как распознать первые признаки опасной болезни, 5-tv.ru рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, причиной появления злокачественного новообразования в легком в подавляющем большинстве случаев является курение — как активное, так и пассивное. К факторам риска относят также предшествующую лучевую терапию, воздействие мышьяка, асбеста и радона.

«Клиническая симптоматика рака легкого может сочетаться с сопутствующими осложнениями. Первичными симптомами являются кашель, кровохаркание, одышка, боли в груди. К общим симптомам относят общую слабость, повышенную утомляемость, потерю аппетита», — рассказал доктор Мяснянкин.

Он также пояснил, что кашель при раке легкого как правило бывает сухой и надсадный. Кровохаркание может проявляться в виде прожилок алой крови в мокроте. Одышка связана с интенсивностью поражения бронхов — чем больше объем поражения, тем сильнее одышка. Боль в грудной клетке проявляется уже тогда, когда опухоль распространяется из объема легкого, в плевральные ткани.

По словам онколога, рак легкого, к сожалению, может протекать и бессимптомно, поэтому так важно регулярно проходить соответствующее медицинское обследование.

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