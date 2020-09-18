Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз

|
Светлана Александрова
2 280

О важном событии бывшая участница «ВИА Гры» сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз

Фото: Telegram @AnnaSedokova

Бывшая участница группы «ВИА Гры» Анна Седокова вышла замуж третий раз. Ее избранник — латвийский баскетболист Янис Тимма — связал себя узами брака во второй раз. О счастливом событии певица сообщила сама в своем Telegram-канале.

«Можете нас поздравлять», — написала Седокова под снимком, на котором жених и невеста запечатлены в свадебных нарядах.

Telegram @AnnaSedokova

Как пишет «Экономика сегодня», предложение руки и сердца Анна получила еще во время самоизоляции, когда из-за коронавируса не имела возможности видеться с любимым. А когда ограничения в Москве ослабили, Янис пригласил ее в романтическое плавание на яхте. Там он преподнес ей кольцо и огромный букет цветов. В ответ невеста пообещала подарить ему наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как начался роман Анны Седоковой с Янисом Тиммой, разрушивший семью успешного спортсмена.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова
21:54
Хозяйка «мусорной» квартиры верила, что дух утонувшего сына вселился в дочь ее соседки
21:52
«Русалки»: Судзиловская показала, как надо выглядеть в купальнике
21:40
Музею-бункеру под Смольным добавят еще один подземный уровень
21:31
Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз
21:28
После компрометирующего снимка с Семенович Губерниев рассказал о сексе по семь раз в день

Сейчас читают

Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок