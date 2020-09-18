Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз

Бывшая участница группы «ВИА Гры» Анна Седокова вышла замуж третий раз. Ее избранник — латвийский баскетболист Янис Тимма — связал себя узами брака во второй раз. О счастливом событии певица сообщила сама в своем Telegram-канале.

«Можете нас поздравлять», — написала Седокова под снимком, на котором жених и невеста запечатлены в свадебных нарядах.

Telegram @AnnaSedokova

Как пишет «Экономика сегодня», предложение руки и сердца Анна получила еще во время самоизоляции, когда из-за коронавируса не имела возможности видеться с любимым. А когда ограничения в Москве ослабили, Янис пригласил ее в романтическое плавание на яхте. Там он преподнес ей кольцо и огромный букет цветов. В ответ невеста пообещала подарить ему наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как начался роман Анны Седоковой с Янисом Тиммой, разрушивший семью успешного спортсмена.