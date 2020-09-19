Любовницу Тарзана довели до слез на телешоу из-за ее связи с женатым мужчиной

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Анастасия Шадская
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Звездная тусовка эмоционально отреагировала на новые подробности измены стриптизера его жене Наташе Королевой.

Любовницу Тарзана довели до слез на телешоу из-за ее связи с женатым мужчиной

Фото: Instagram @anastasiya.shulzhenko; @zvereva_photoworld

Начинающую актрису Анастасию Шульженко вывели из себя гости передачи «Пусть говорят». Она реагировала криками и рыданиями на все «неудобные» вопросы ведущего и именитых гостей студии о ее связи со стриптизером Сергеем «Тарзаном» Глушко.

Наибольший негатив вызывали у Шульженко вопросы светской львицы и актрисы Алены Кравец. До этого они уже пересекались в эфире другого шоу «На самом деле». Там оказалось, что любовница Тарзана вовсе не беременна, как утверждала. Так что селебрити сразу сравнила девушку с ведьмой из-за рыжего цвета волос.

Кравец с возмущением отреагировала на поступок Шульженко, показавшей очень интимное видео с Тарзаном на весь мир.

«Она реально» накосячила», она знала, что семья публичная, она засняла все это и не стесняется!» — возмутилась светская львица в эфире передачи.

Шульженко пыталась оправдываться и рассказала, что видео сделано еще в феврале 2019 года. Она не смогла определиться, хотела она увести Тарзана из семьи или нет.

«Почему я должна заботиться о чьих-то чувствах в урон себе?» — спросила она у гостей.

Вслед за претензией со стороны ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова Шульженко вышла из себя и бросилась на Кравец, облив ее водой.

Девушка несколько раз порывалась уйти с шоу, рыдала за кулисами, жаловалась друзьям на несправедливое отношение к ней. Она отказалась признавать, что выдумала беременность, чтобы спровоцировать Тарзана на более решительные действия, пишет «Экономика сегодня».

Не согласилась она и с тем, что планировала использовать интимное видео с Тарзаном для шантажа. По ее словам, она просто хотела сохранить память об их отношениях после неизбежного расставания.

«Я признаю, я хотела, я мечтала, что он уйдет! Когда у тебя есть чувства, то ты не можешь не мечтать, — заявила она, попросив не обесценивать „чувства Сережи“. — Я хотела, чтобы это встреча была последней. Я просто для себя это сделала!»

Ранее 5-tv.ru приводил мнение известного продюсера о странностях с беременностью любовницы Тарзана.

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