Салтыкова рассказала, чем отличался Сергей Бодров от своего героя Данилы Багрова

В этом году исполняется 18 лет с тех пор как в Кармадонском ущелье в результате схода ледника погибла съемочная группа фильма «Связной». Это случилось 20 сентября 2002 года. В числе жертв трагедии был 30-летний актер Сергей Бодров. За свою недолгую карьеру он успел сыграть в кино более десятка ролей, но запомнился зрителям как Данила Багров в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Более того, в сознании многих он как бы слился со своим кинообразом и стал олицетворять русского супергероя.

Действительно ли Сергей Бодров был настолько похож в жизни на киногероя Данилу Багрова, в интервью ФАН рассказала Ирина Салтыкова, которая сыграла в картине Балабанова саму себя. По словам певицы, с Бодровым ее познакомил режиссер — они вместе пришли к ней домой.

«Балабанов сказал, что нужно познакомиться с главным героем. Бодров произвел впечатление очень скромного парня. Самое главное, что я на него произвела впечатление. „Я думал ты пафосная звезда, а ты нормальный человек“. Вот такой у нас был разговор», — рассказала Салтыкова.

О Сергее Бодрове часто говорят, что в кино он не играл, а просто был на съемочной площадке самим собой. Но, по мнению Ирины, это не совсем так.

«Общее поведение, может быть, нет. Я имею в виду взгляд и какую-то походку», — вспоминает она.

А вот на русского супергероя Бодров, по словам Салтыковой, действительно был похож.

«Человеку свойственно быть честным, правдивым, смелым. Но другой вопрос, что многие из-за своих комплексов не могут себе это позволить. Люди сами страдают, на них смотрят как на неуверенных. А здесь — человек уверенный и не испорчен ничем. Такой должен быть мужчина», — сказала артистка.

В фильме между Данилой Багровым и поп-звездой любовь, но влюбиться в такого персонажа в реальной жизни Ирина, по ее словам, не могла бы.

«Я думаю, что человек, который берет оружие даже из добрых побуждений, мне неинтересен. Я понимаю, что это мужество какое-то, но сама далека от этого. Мне хочется мирного разрешения вопросов», — призналась Салтыкова.

Однако ей импонирует патриотизм главного героя картины и восхищает его фраза «русские своих на войне не бросают». Она считает, что «человек должен гордиться тем местом, где он родился, и любить свою родину».

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказы актеров, участвовавших в фильме «Брат», о Сергее Бодрове и атмосфере на съемочной площадке.