Путин раскрыл автора гиперзвукового боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин впервые раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока «Авангард». В День оружейника российский лидер провел онлайн-встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. Поздравляя выдающегося ученого и почетного генерального директора, советника по науке ВПК «НПО машиностроения», Путин отметил его вклад в появление мощнейшего вида вооружения в российской армии. Причем сделано это было тогда, когда России переживала сложный экономический период — в начале 2000-х. Именно тогда, несмотря на сложности, были предприняты вложения в технологии будущего.

«Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал. Уважаемый Герберт Александрович, благодаря Вам, Вашим коллегам, этого не случилось. Помню, как еще в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен», — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что впервые в новейшей истории России наша страна «обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня».

«Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет», — уточнил Путин.

При этом глава государства отметил, что невзирая на наличие такого российского оружия, как лазерный комплекс «Пересвет», авиационная гиперзвуковая ракета «Кинжал», гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» и многих других, «Авангард» выбивается из этого списка новейшего вооружения.

«Результаты Вашей работы трудно переоценить. Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно Вы являетесь ее автором. В современных условиях для нашей страны воплощение Вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», — подчеркнул Путин.

В заключение встречи президент России поздравил Герберта Ефремова с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Указ о награждении был подписан Путиным сегодня.

Новый вид стратегического оружия — система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком — способна развивать скорость в 27 раз превышающую скорость звука. Она способна менять направление как по высоте, так и по горизонтали. Работы над данным видом оружия начались еще в середине 80-х прошлого века. В 1989 году программу чуть было не свернули, однако конструкторы смогли убедить правительство продолжить разработку. Два самых первых испытательных пуска состоялись еще в начале 1990 года.