Супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти подорвался в Ормузском проливе

Супертанкер, перевозивший свыше двух миллионов баррелей нефти, взорвался в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Судно подорвалось на мине во время движения по несанкционированному маршруту. После взрыва танкер охватило пламя.

Как уточнили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, за последние сутки это уже третий нефтяной танкер, на котором произошли взрыв и пожар.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал о подобном происшествии с нефтяным танкером в Ормузском проливе, которое случилось 17 октября. Тогда супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти также подорвался на мине и загорелся.

Известно, что судно нарушило установленные Ираном правила прохода: оно двигалось с отключенной системой отслеживания по маршруту, который не был заранее согласован с Тегераном. После взрыва на борту начался пожар.

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