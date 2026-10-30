Родился в рубашке: подросток рухнул в шахту лифта и выжил

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 18 0

Прогулка на недостроенный объект обернулась для подростка падением с высоты.

Подросток рухнул в шахту лифта и сам позвонил медикам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Екатеринбурге подросток рухнул в шахту лифта и сам позвонил медикам

Подросток провалился в шахту лифта с десятого этажа недостроенного жилого комплекса в Екатеринбурге. После падения 16-летний юноша смог самостоятельно вызвать скорую помощь. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации источника, подросток во время прогулки забрался на территорию недостроенного жилого комплекса на улице Бажова. На десятом этаже он по неосторожности провалился в шахту лифта и упал на первый этаж.

Несмотря на полученные травмы, юноша смог вызвать медиков. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала его в реанимацию.

У подростка диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в многоэтажном доме на Новомосковской улице в Туле кабина лифта резко рухнула в шахту. По словам жильцов, в момент происшествия внутри никого не было. Перед падением раздался звук, похожий на обрыв тросов. Жители утверждают, что неоднократно сообщали управляющей компании о неполадках. Второй лифт в доме не работает уже около полугода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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