До 3,5 лет исправительных работ запросили для охранников, напавших на журналистов «Известий»

Прокуратура признала охранников Арсена Шаруду, Олега Павлюкевича, Сергея Рагозина и Олега Коплакова виновными в нападении на съемочную группу МИЦ «Известия» и запросила для них до 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Пострадавший журналист Иван Литомин попросил суд назначить фигурантам более суровое наказание. Он рассказал, что его избивали, не давали выполнять работу и оставили лежать в крови.

«То, что они делали со мной, было избиением. Мне не дали выполнить свою журналистскую работу. Я лежал в крови, у меня на голове стоял человек», — сказал он.

Защита Литомина попросила суд учесть действия Павлюкевича как отягчающее обстоятельство. По словам потерпевшей стороны, он сам применял насилие и координировал действия остальных участников нападения. Подсудимые вину не признали и не извинились перед пострадавшим.

Инцидент произошел 19 декабря 2025 года на тренинге коуча Юлии Ивлиевой, которая называла себя психологом. Корреспондент Иван Литомин находился там по редакционному заданию. Во время съемки его несколько раз ударили по лицу, надели на него наручники и незаконно удерживали.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении на съемочную группу РЕН ТВ в Зеленограде. Журналисты приехали к косметологу из-за жалобы клиентки, которая потеряла зрение на один глаз после процедуры с филлером.

Однако вместо комментария сотрудники телеканала столкнулись с агрессией: супруг одной из работниц кабинета набросился на них, избивал и ломал технику. Сама косметолог не пыталась остановить мужчину, а подперла дверь и забрала телефон у корреспондента.

Позже суд избрал нападавшему, его жене и косметологу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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