После грандиозного скандала с изменой певице Наташе Королевой ее супруг — стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко — отчаянно пытается разъяснить изумленной публике, что же на самом деле произошло.

Он несколько раз записывал видеообращения к поклонникам в Instagram, где то признавался в содеянном, то подчеркивал, что по факту не виновен. Так, однажды артист и вовсе заявил, что ему якобы «затуманили» голову, а после насильно затащили в постель. В новом видео заметно, что вся ситуация с любовницей и ее мнимой беременностью Тарзану сильно надоела. В частности, то, как стремительно подробности его частной жизни разлетаются по СМИ.

Выйдя на связь с фанатами несколько минут назад, разъяренный Глушко заявил, что не простит изданиям, а также одному из федеральных каналов то, как активно они пиарятся на его имени. В том числе тайно берут интервью у «двух аферисток», причастных к скандалу с изменой.

«Как бы нелепо это ни выглядело со стороны, я решил, пусть лучше информация поступит от меня, а не со слов сомнительной парочки мошенниц и воровок. Друзья, отношения между мужчиной и женщиной — это частная жизнь людей. Эти отношения не должны выноситься на телеканалы и там обсуждаться. Не должны выкладываться в интернет скрытые съемки и чьи-то там расследования», — едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, заявил Тарзан.

Представителям медиа артист эротического жанра напомнил, что вмешательство в личную жизнь человека уголовно наказуемо. В связи с чем окрестил всех причастных «настоящими преступниками».

Instagram @tarzan___official

Об измене Сергея Глушко Наташе Королевой стало известно совершенно случайно. Вернувшись с курорта певица обнаружила, что из ее дома пропали драгоценности на сумму около пяти миллионов рублей, а также валюта. Без промедления звезда обратилась в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что в отсутствие жены Тарзан приглашал домой юных красавиц. Одна из них — Анастасия Шульженко — оказалась любовницей бодибилдера, отношения с которой длились не один день. Вскоре в интернете всплыла интимная переписка Глушко с молодой избранницей, где он недвусмысленно намекал на близость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне слухов об измене Тарзана Наташа Королева раскрыла секрет счастливого брака.