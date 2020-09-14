На фоне слухов об измене Тарзана Королева раскрыла секрет крепкого брака

Союз Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко переживает 20-й год, но романтика и страсть в отношениях супругов до сих пор не угасли. Об этом певица рассказала в интервью Peopletalk TV на Youtube. Пока в сети и СМИ активно обсуждается история о возможной измене шоумена с 23-летней девушкой, Королева делится собственным опытом сохранения брака. По словам знаменитости, за два десятка лет звезды не потеряли взаимный интерес, отчего вопрос об изменах в их семье не стоит.

«Если мужчине и женщине друг с другом комфортно, момент измены возможен только „по пьяной лавочке“, когда он ничего не соображал. (В случае измены — Прим.ред.) всегда завязаны два человека, когда начинает что-то не устраивать, какой-то дискомфорт в отношениях. Поэтому, когда жены рыдают и говорят: „Он подлец, скотина, мне изменял“, надо покопаться в себе», — заявила Королева.

При этом меняться ради партнера не обязательно, говорит знаменитость. Но полезно прислушиваться к советам и замечаниям возлюбленного. Тем более, что аналогичные замечания можно делать и в его адрес.

«Я бы, наверное, не смогла бы жить с толстым, пузатым, даже очень умным и хорошим парнем. Я хочу, чтоб было все красиво», — добавила артистка.

Видным мужчиной для Наташи был и ее первый супруг, композитор Игорь Николаев. В момент их знакомства ему было 29 лет.

«Игорь был красавчик, поджарый. Эти усы, эти белые волосы, этот д’артаньяновский стиль. Он был спортивный, очень энергичный. Мне везло, у меня были красивые, талантливые мужчины, с которыми не стыдно ни в мир, ни в постель, ни куда угодно», — отметила Королева.

По ее словам, Тарзан по внешней притягательности превзошел и ее саму. Певица не раз говорила, что за красоту в их отношениях отвечает Сергей. Во всех заграничных поездках она старается носить неброскую одежду и не выделяться из толпы. У Глушко этот фокус не удается. Наташа привила пример: во время поездки в Лас-Вегас с ним, одетым в обыкновенные джинсы и кофту, было трудно гулять по городу.

«Мы шли по улицам. Бежали какие-то бабы с ним фотографироваться. Они не знают, кто он, но понимают, что идет звезда. Если я могу пройти незамеченной, с ним это невозможно», — поделилась артистка.

Сам Тарзан знает себе цену и не скупится на дорогие вещи, но и про жену не забывает. Они до сих пор делают друг другу приятные подарки по поводу и без.

«У нас конфетно-букетный период. Мы спелись четко. Пока у нас есть внутри молодость, несмотря на паспортные данные, мы зажигаем и ни в чем себе не отказываем», — сказала Королева.

У супругов установились доверительные отношения. Они не проверяют телефоны друг друга и считают, что залог крепких отношений — обоюдное внимание. Секрет крепкого брака, по мнению звезды — уметь слышать партнера и разговаривать.

Первые несколько лет пара, как выразилась Королева, притиралась. Певице нужно было свыкнуться с ночной жизнью бойфренда-стриптизера, а ему предстояло вкусить быт.

«Он холостым много приходил, надо было его к домашнему уюту приучить. Я прожила с Игорем, а он совсем другой человек по характерам, по манерам, по отношению к жизни. Это было несколько лет. Надо было ко всему этому привыкнуть, и теперь все отлично», — сказала знаменитость.

Артистка уверяет, что они с мужем стали настолько близки духовно, что способны передавать друг другу настроения и состояния. Себя и его Королева называет сообщающимися сосудами и не сомневается, что их семейное счастье не имеет срока годности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наташа Королева нашла подработку после кражи на пять миллионов рублей.