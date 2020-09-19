Представители этих двух знаков зодиака не нужны даже старым девам

Некоторые женщины так боятся одиночества, что готовы закрутить роман с кем угодно, лишь бы рядом был мужчина. Однако, как отмечают астрологи, есть два знака зодиака, представители которых не привлекут внимание даже совсем уже отчаявшихся найти свое счастье дам.

Водолей

Мужчины, родившиеся под этим знаком, — как правило творческие люди, витающие где-то в облаках. Такие могут впечатлить юных девушек, но зрелая женщин сразу поймет, что этот мужчина слишком ненадежен для длительных и серьезных отношений. Водолеи часто инфантильны, любят перекладывать ответственность на хрупкие плечи спутницы, живут сегодняшним днем и не в состоянии построить планы на будущее. Кроме того, их практически невозможно понять, поскольку и настроение, и мнение у них меняются по несколько раз в день.

Рыбы

Среди представителей этого знака зодиака больше всего холостяков. Мужчины-Рыбы остаются незрелыми личностями до весьма солидного возраста и отличаются ранимостью, слабым характером и безответственностью. Они крайне редко становятся оплотом семьи, и женщине, решившей связать жизнь с таким мужчиной, придется взвалить весь быт и заботу о детях на себя. При этом вместо мужа у нее будет еще один ребенок, требующий постоянного внимания и опеки, пишет ПОПКОРНNEWS.

Ранее 5-tv.ru назвал четыре знака зодиака, представители которых всю жизнь остаются маменькиным сынком.