Видео: найденное в петербургской квартире-свалке тело женщины выносят из дома

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 18

Что стало причиной смерти хозяйки жилища, заполненного до потолка мусором — не известно.

Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru

Найденное в петербургской квартире-свалке тело женщины забрали в морг. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места, где была сделана целая серия шокирующих находок.

Накануне в квартире был обнаружен труп, предположительно хозяина квартиры. После страшной находки работники коммунальных служб продолжили откапывать от мусора крайне захламленную квартиру — в некоторых комнатах горы отходов и ненужных вещей доходили до самого потолка.

Что стало причиной смерти хозяйки жилища, пока не известно. Ее дочь рассказала полиции, что виделась с родительницей 23 августа. Мать приезжала к ней в гости. А вот с отцом, проживавшем в той же квартире наследница не виделась с 2006 года.

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