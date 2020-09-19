Видео: найденное в петербургской квартире-свалке тело женщины выносят из дома

Найденное в петербургской квартире-свалке тело женщины забрали в морг. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места, где была сделана целая серия шокирующих находок.

Накануне в квартире был обнаружен труп, предположительно хозяина квартиры. После страшной находки работники коммунальных служб продолжили откапывать от мусора крайне захламленную квартиру — в некоторых комнатах горы отходов и ненужных вещей доходили до самого потолка.

Что стало причиной смерти хозяйки жилища, пока не известно. Ее дочь рассказала полиции, что виделась с родительницей 23 августа. Мать приезжала к ней в гости. А вот с отцом, проживавшем в той же квартире наследница не виделась с 2006 года.