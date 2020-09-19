Как выглядит заваленная мусором петербургская квартира изнутри — видео
По словам дочери пропавших хозяев жилища, она не видела отца на протяжении 14 лет.
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Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru
Появились подробности в расследовании дела о «мусорной квартире» на юге Петербурга. Ужасающее состояние жилища было обнаружено после того, как не вышедшую на работу женщину начали разыскивать работодатели. Сотрудники полиции вскрыли дверь квартиры и увидели завалы хлама, которые доходили буквально до потолка. Позднее дочь хозяйки жилплощади подала заявление о розыске матери и отца.
Между тем на второй день при расчистке мусора было обнаружено тело человека, предположительно хозяина квартиры, который был парализован несколько лет назад. Уход за ним осуществляла жена, которая и была объявлена в розыск. Соседи считают, что муж хозяйки квартиры давно умер, а пенсионерка просто создавала видимость, что он жив, дабы получать пенсию и пособие по инвалидности.
Стало известно, что дочь жильцов злополучной квартиры последний раз видела мать 23 августа, когда та приезжала к ней в гости. 10 сентября девушка не смогла связаться с родительницей по телефону, но не придала этому особого значения. Лишь спустя шесть дней, 16 сентября, дочь решила обратиться в полицию, об этом сообщили в УМВД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга.
Тело матери может находиться в той же квартире под завалами мусора, которые продолжают разбирать рабочие. Они сообщили 5-tv.ru, что труп может находиться в одной из комнат, так как откуда доносится специфический запах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как охарактеризовали хозяйку захламленной квартиры соседи.
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