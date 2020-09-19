В Краснодаре лихач на BMW золотистого цвета на полной скорости врезался в опору линии электропередачи. Смертельное ДТП произошло в западной части города. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров, еще один госпитализирован.

«Водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Чекистов <…>, не справился с управлением и наехал на опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир погиб в медицинском учреждении и еще один госпитализирован», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Краснодара.

По факту смертельной аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.