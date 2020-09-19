Видео: Дрифтер на «золотом» BMW снес столб в Краснодаре — погибли три человека

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Марина Неруцких
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По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Фото, видео: ВКонтакте / Сергей-Интекс Бассейн; @avto_region23

В Краснодаре лихач на BMW золотистого цвета на полной скорости врезался в опору линии электропередачи. Смертельное ДТП произошло в западной части города. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров, еще один госпитализирован.

«Водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Чекистов <…>, не справился с управлением и наехал на опору линии электропередачи. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир погиб в медицинском учреждении и еще один госпитализирован», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Краснодара.

По факту смертельной аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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