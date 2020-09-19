Российские Ту-160 побили мировой рекорд по беспосадочному полету

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России установили новый мировой рекорд по дальности и продолжительности полета без посадки среди самолетов данного класса. По словам командующего дальней авиацией ВКС РФ, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, самолеты пробыли в воздухе более суток.

«Сегодня новый рекорд <…> на Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто!» — цитирует Кобылаша РИА Новости.

Как известно, предыдущий рекорд также принадлежал российским Ту-160. В 2010 году лайнеры провели в воздухе ровно 24 часа и 24 минуты.

В Минобороны сообщили, что маршрут российских бомбардировщиков в этот раз пролегал через нейтральные воды центральной части Северного Ледовитого океана и Тихого океана, Карского, Восточно-Сибирского, Баренцева и Чукотского морей, Моря Лаптевых. Стартовали Ту-160 с аэродрома Энгельс, где и завершили эксперимент. Командовали полетом генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств», — также заявили представители ведомства.

Отмечалось, что все манипуляции производились в строгом соответствии с действующими международными соглашениями об использовании воздушного пространства.

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