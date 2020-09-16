Святая обязанность: на Балтийском море прошли масштабные учения авиации и ПВО

На Балтийском флоте начались масштабные учения авиации и систем ПВО — по перехвату иностранных самолетов. Страны НАТО в последние месяцы усилили активность у российских рубежей, причем не только западных. Посылают не только одиночные самолеты-разведчики, но уже бомбардировщики, причем звеньями. Навязывают игру нервов и мускулов. По каким правилам, разобрался Кирилл Сергеев.

Такое «переодевание на бегу» для звена Михаила Еманова теперь в обычном распорядке дня. Как можно быстрее пристегнуть спасательные поплавки, схватить шлем и сразу прыгнуть в кабину самолета. Всю эту неделю летчики Балтфлота круглосуточно поднимаются по тревоге. Сегодня она тренировочная, но мешкать все равно нельзя.

«Это чревато промедлением, а промедление тут абсолютно недопустимо. Нужно в кратчайшее время выйти на рубеж и выполнить свою задачу», — говорит командир авиационного звена Михаил Еманов.

По легенде учений, группу самолетов НАТО засекли всего в сотне километров от российской границы. В небо один за другим взмывают перехватчики — современные истребители Су-27. Задача пилотов — встретить непрошенных гостей и проводить туда, откуда они прилетели.

Это пускай и тренировка, но ее условия максимально приближены к боевым. Перед каждым вылетом самолеты проходят тщательную техническую проверку. Инженеры тестируют электрику, исправность двигателя, а на крылья крепят настоящие ракеты с тепловым наведением. Это, конечно, на всякий случай, для перестраховки.

Случаев нарушения воздушных границ над Калининградом пока что не было, но попытки все чаще фиксируют по всей стране. За последние несколько дней на Балтике конвоировали сразу пять патрульных самолетов НАТО, в объективы черноморских летчиков попало целое звено американских разведчиков B-52. А вот, над Охотским морем и вовсе показался «Лансер» — один из самых грозных бомбардировщиков Альянса. По данным Минобороны, число таких визитеров всего за полгода увеличилось в десять раз. И продолжает расти с каждой неделей.

«Самое удивительное, что если раньше большую часть таких полетов осуществляли разведчики, то теперь это именно бомбардировщики. Они отрабатывают варианты нанесения ударов по российской территории. Конечно, в учебном варианте», — поясняет доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков.

О вполне конкретных целях НАТОвских военных давно говорят и политологи. При том, что опыт похожих учений у западных партнеров уже есть. Во времена Холодной войны американские самолеты точно так же летали вдоль границ Советского Союза, правда, тогда до прицельных ударов дело так и не дошло. Теперь же летчики Альянса сменили тактику и сами провоцируют российских военных, с каждым разом подбираясь к границе все ближе.

«Мы сопровождаем самолеты вдоль границы. Понятно, что в случае пересечения границы их будут сбивать. Это нормально, защита границы — это святая обязанность армии. Любые маневры у границ — это всегда провокация. Это классика военно-политических учений», — поясняет политолог Игорь Павловский.

Впрочем, терять самообладание российские военные, похоже, не намерены. И даже несмотря провокации в СМИ: после каждого удачного перехвата генералы НАТО заявляют о небезопасных маневрах со стороны российских летчиков. Капитан Александр Борисевич отгоняет американские самолеты уже три года и прекрасно знает, что каждый пилот действует строго по учебнику. Даже приближаться к возможному нарушителю на расстояние в два размаха крыла недопустимо.

«Это, скорее всего, политика. Я не могу сказать, что у нас есть нарушения в воздушном пространстве. Все наши вылеты пишутся. И объективный контроль со стороны и на самолете, и наземными средствами. Все подтверждено документально. Нарушений нет.

Пока подразделения военной авиации продолжат дежурство в режиме повышенной боевой готовности», — говорит начальник службы безопасности полетов Александр Борисевич.

А уже на следующей неделе Балтийский флот проведет еще одни масштабные учения, на этот раз для наземной техники. Маневры военных НАТО у границ с Польшей и Литвой в последнее время тоже подозрительно участились.