Вальс буксиров в акватории Невы открыл VII Фестиваль ледоколов, который проходит 19 и 20 сентября в Санкт-Петербурге. В эти дни любой желающий может побывать на борту легендарного ледокола «Красин», который является филиалом Музея Мирового океана, а также на ледоколах «Капитан Зарубин», «Капитан Сорокин», «Санкт-Петербург» и «Невская застава».

Завершится фестиваль в воскресенье фееричным шоу по мотивам романа Александра Грина «Бегущая по волнам». Загадочная героиня легенды о прекрасной девушке, являющаяся путешественникам на море, пронесет над водой факел на набережную лейтенанта Шмидта, где на протяжении двух дней выступают артисты разных жанров.

«Этот момент ознаменует собой то, что, несмотря ни на что, за штормом и бурей всегда будет штиль», — пояснили организаторы фестиваля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, буквально на днях в Финском заливе завершились ходовые испытания самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика». Судно готово к путешествию из Санкт-Петербурга в Мурманск.