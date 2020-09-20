«Это наше достояние»: Сергей Селин призвал государство помочь звезде «Убойной силы»

Актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», призвал поддержать своего коллегу Евгения Леонова-Гладышева. Народный артист РФ нуждается в дорогостоящей реабилитации после серьезной черепно-мозговой травмы, перенесенной в 2018 году. Один курс стоит 250 тысяч рублей, а проходить такие процедуры необходимо трижды в год. Сбор средств для помощи звезде «Убойной силы» уже объявила Елизавета Боярская. Однако, как считает Селин, этого недостаточно: помощь актеру должна осуществляться на государственном уровне.

«Я хочу сказать, это очень плохо, когда Союз театральных деятелей, кинематографистов не задумывается о том, что Евгений Леонов-Гладышев — это наше достояние, наша история кино. Ну ведь так нельзя! Случилась беда, человека необходимо поддержать не только на уровне друзей, знакомых, но и на государственном уровне. Он этого достоин», — заявил Селин в интервью «Вечерней Москве».

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Заслуженный артист РФ заверил, что будет поддерживать своего талантливого коллегу, попавшего в сложную жизненную ситуацию. Актер назвал Леонова-Гладышева «удивительным человеком» и посетовал, что не помочь такому великому артисту «просто неприлично».

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